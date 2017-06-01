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رجال أعمال برتغاليين يزورون المغرب يوم 14 يوليوز الجاري

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 12:33 رجال أعمال برتغاليين يزورون المغرب يوم 14 يوليوز الجاري | بوليتيك
رجال أعمال برتغاليين يزورون المغرب يوم 14 يوليوز الجاري
تقوم بعثة من رجال الأعمال البرتغاليين في مختلف القطاعات الإقتصادية بزيارة للمغرب يوم 14 يوليوز الجاري، وذلك في إطار مهمة لإستكشاف السوق المغربية.

شوف تيفي و م ع

 تقوم بعثة من رجال الأعمال البرتغاليين في مختلف القطاعات الإقتصادية بزيارة للمغرب يوم 14 يوليوز الجاري، وذلك في إطار مهمة لإستكشاف السوق المغربية.

وأوضحت غرفة التجارة والصناعة البرتغالية المغربية المنظمة لهذه البعثة التي تروم تعزيز التعاون بين البلدين، أنه تشارك فيها مقاولات برتغالية ترغب في التعرف على السوق المغربية، وعرض خبراتها، وإقامة علاقات تعاون مع شركاء مغاربة.

وأضافت أن الشركات التي ستشكل الوفد البرتغالي تمثل قطاعات صناعات السيارات والأثاث والخشب والتخزين والتوزيع ومعدات الري وتصميم قوالب الصلب لحقن البلاستيك والنسيج والتحكم الحراري، مشيرة إلى أن برنامج البعثة يتضمن لقاءات بي تو بي بالدار البيضاء.

يشار إلى أن أزيد من 200 شركة برتغالية استقرت في السنوات الأخيرة بالمغرب، فيما اختارت أكثر من 1200 أخرى تصدير منتجاتها إلى المملكة، التي أضحت الوجهة الرئيسية للصادرات البرتغالية في العالم العربي، والشريك الرابع لهذا البلد الايبيري من خارج الاتحاد الأوروبي بعد أنغولا والولايات المتحدة والبرازيل.

 

‫شوف تيفي

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رجال الأعمال برتغال يوليوز المغرب

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