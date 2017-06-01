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سابقة..وزراء بحكومة سعد الدين العثماني ممنوعون من مغادرة التراب الوطني حتى ينتهي التحقيق

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 12:31 سابقة..وزراء بحكومة سعد الدين العثماني ممنوعون من مغادرة التراب الوطني حتى ينتهي التحقيق | بوليتيك
سابقة..وزراء بحكومة سعد الدين العثماني ممنوعون من مغادرة التراب الوطني حتى ينتهي التحقيق
كشفت الصباح طيقا لمصادرها، أن الوزراء الذين ترددت أسماؤهم عقب نهاية إجتماع المجلس الوزاري، المنعقد الأسبوع الماضي، والمعنيين بالتحقيق المباشر الذي فتح بشأن تعثر مشروع منارة المتوسط، ممنوعون من

شوف تيفي

كشفت الصباح طيقا لمصادرها، أن الوزراء الذين ترددت أسماؤهم عقب نهاية إجتماع المجلس الوزاري، المنعقد الأسبوع الماضي، والمعنيين بالتحقيق المباشر الذي فتح بشأن تعثر مشروع منارة المتوسط، ممنوعون من السفر خارج الوطن، ولو للمشاركة في أنشطة ذات طابع حكومي بالخارج.

وحسب ذات المصادر، فقد رفض الوزير مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة تأكيد الخبر أو نفيه، مكتفيا بالقول الحكومة ملتزمة ومنخرطة ومعبأة في تنزيل كل ماورد في إجتماع مجلس الوزراء".

وبالإضافة إلى الوزراء المعنيين بالتحقيقات في برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، فإن الولاة والعمال، لم يحصلوا بدورهم على العطلة الصيفية، أبرزهم محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي يروج أنه يخوض "معارك ضارية" مع حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما جعل نبيل الأندلسي القيادي في حزب العدالة والتنمية، يخرج عن صمته ويؤكد إعلاميا، "أن صراع إلياس العماري والوالي اليعقوبي كلفنا ما يقع الآن في الحسيمة".

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الحكومة الوزراء ممنوعون من السفر شوف تيفي

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