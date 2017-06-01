الإستقلاليون يطوون خلافات الماضي بعد عودة ''توفيق احجيرة'' للجنة التنفيذية للحزب وتجميد عقوبته ﻿

عم تفاؤل كبير وسط أعضاء وقيادة حزب الإستقلال، بعد موافقة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب ، بتجميد العقوبة الصادرة في حق القيادي في الحزب ''أحمد توفيق احجيرة''، وعودته لممارسة مهامه الحزبية كعضو باللجنة

شوف تيفي



عم تفاؤل كبير وسط أعضاء وقيادة حزب الإستقلال، بعد موافقة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب ، بتجميد العقوبة الصادرة في حق القيادي في الحزب "أحمد توفيق احجيرة"، وعودته لممارسة مهامه الحزبية كعضو باللجنة التنفيذية للحزب.



وحسب مصادر "شوف تيفي" سينعقد إجتماع للجنة التنفيذية للحزب صبيحة اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب، لإعلان الموافقة الرسمية لأعضاء اللجنة التنفيذية على نسيان خلافات الماضي وإقرار أحد المطالب الرئيسية للغاضبين داخل الحزب بعودة أحد قادته "أحمد توفيق احجيرة".



ورفع مطلب تجاوز الإختلافات وعودة توفيق احجيرة للجنة التنفيذية للحزب، من قبل مناضلي حزب الميزان في العديد من المحطات التنظيمية التي عقدها الحزب، وهو ما سيتم تفعيله من قبل اللجنة التنفيذية بعد إجتماعها اليوم في ظل التحضيرات لعقد مؤتمر عادي لإختيار أمين عام جديد للحزب الشيء الذي سيخلف بكل تأكيد ارتياح عام لدى المناضلين والقيادة أيضا .