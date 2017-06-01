فضيحة..فنانة مصرية شهيرة جدا تتعرى أمام الكاميرا وتثير موجة غضب عارمة بالفايسبوك بعملها الفاضح ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية يومه السبت، أن الفنانة المصرية، غادة عبدالرازق، تعرضت لموقف محرج للغاية أثناء بث مباشر على حسابها في انستغرام أمس الجمعة، خلال نومها على سرير غرفة نومها في منتجع تقضي فيه

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام مصرية يومه السبت، أن الفنانة المصرية، غادة عبدالرازق، تعرضت لموقف محرج للغاية أثناء بث مباشر على حسابها في انستغرام أمس الجمعة، خلال نومها على سرير غرفة نومها في منتجع تقضي فيه عطلتها في جزر المالديف.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفنانة عرت صدرها بالكامل في هذا البث المباشر الذي حذفته على الفور، ولكن النشطاء قاموا بتحميله وسجلوا اللقطة الفاضحة، قبل نشرها في العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد من النشطاء عن استنكارهم لقيام الفنانة بهذا العمل الذي تم وصفه بالفاضح، بينما أكد آخرون أن الفنانة معروفة بمشاهدها المثيرة للجدل بمجموعة من المسلسلات.