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سار لأصحاب السيارات..من اليوم فصاعدا لن تحتاجو للبنزين..هذه هي المادة الجديدة التي تم اختراعها

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 12:09 سار لأصحاب السيارات..من اليوم فصاعدا لن تحتاجو للبنزين..هذه هي المادة الجديدة التي تم اختراعها | منوعات
سار لأصحاب السيارات..من اليوم فصاعدا لن تحتاجو للبنزين..هذه هي المادة الجديدة التي تم اختراعها
أعلن علماء في تشيلي أن الديزل الحيوي المصنوع من الطحالب يمكنه تشغيل الحافلات والشاحنات وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض بنسبة تصل إلى 80 بالمئة مما قد يقلل التلوث في مدن تعاني

"شوف تيفي"

أعلن علماء في تشيلي أن الديزل الحيوي المصنوع من الطحالب يمكنه تشغيل الحافلات والشاحنات وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض بنسبة تصل إلى 80 بالمئة مما قد يقلل التلوث في مدن تعاني منه مثل سانتياجو، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "سبوتنيك الروسية".

وأوضحت الوكالة الروسية أن خبراء في قسم الهندسة الكيميائية والعمليات الحيوية بالجامعة الكاثوليكية في تشيلي، قالوا إنهم زرعوا طحالب واستخرجوا منها الزيت الذي يمكن تحويله إلى وقود حيوي بعد تخليصه من الرطوبة والشوائب، وقال الباحث كارلوس سايز لرويترز "الجديد في عمليتنا هو النية لإنتاج هذا الوقود من الطحالب وهي من الكائنات الدقيقة".

وأكدت الوكالة أن معظم الوقود الحيوي الموجود في العالم مشتق من زيت الصويا، ويقلل الوقود الحيوي الاعتماد على النفط، ويمكن استخراجه أيضا من دهون الحيوانات وزيت النخيل.

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