بالصور..هذه هي حقيقة حلول الممثلة الإباحية الأمريكية المثيرة للجدل ميا خليفة بمدينة أكادير وتعرضها للاعتداء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، قيل بأنها تعود للممثلة الإباحية الأمريكية '' ميا خليفة''، وذلك خلال قيامها بجولة بكورنيش مدينة أكادير، وقد تعرضت للاعتداء علي يد أحد الأشخاص.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، قيل بأنها تعود للممثلة الإباحية الأمريكية " ميا خليفة"، وذلك خلال قيامها بجولة بكورنيش مدينة أكادير، وقد تعرضت للاعتداء علي يد أحد الأشخاص.

الصورة التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، نشرها أيضا موقع صحيفة "الدايلي ميل"، والذي أكد أنها اُلتقطت لـ "مية خليفة" بولاية تيكساس، والتي تظهر قيام شخص بالتقاط صورة معها بالقوة، لتدخل معه في نقاش حاد قبل أن تقوم بصفعه وسط الشارع.

تجدر الإشارة إلى أن "ميا خليفة" لبنانية الأصل، أثارت أخيرا، ضجة في العالم العربي، عقب ظهورها في فيديوهات جنسية، حاولت من خلالها تشويه الدين الإسلامي.