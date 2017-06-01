إلياس العماري يمثل أمام لجنة التحقيق حول تعثر ''برنامج الحسيمة منارة المتوسط'' ﻿

كشف إلياس العماري من خلال تدوينة على صفحته بالفايسبوك أنه سيمثل اليوم السبت أمام لجنة التحقيق، حول ''برنامج الحسيمة منارة المتوسط'' بعد تكليف المفتشيات العامة لوزارتي الداخلية والمالية بإجراء

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كشف إلياس العماري من خلال تدوينة على صفحته بالفايسبوك أنه سيمثل اليوم السبت أمام لجنة التحقيق، حول "برنامج الحسيمة منارة المتوسط" بعد تكليف المفتشيات العامة لوزارتي الداخلية والمالية بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع عقب البلاغ الملكي الصادر بعد إنعقاد المجلس الوزاري الأخير.



وأضاف إلياس العماري من خلال تدوينته، بأنه سيمثل شخصيا مجلس جهة طنجة الحسيمة بإعتباره "من الموقعين على اتفاقية منارة المتوسط كرئيس للجهة، في إطار البحث والتحري، حول مسؤولية مجلس الجهة في تأخر إنجاز البرنامج المتضمن في اتفاقية المنارة".



ووفق تدوينة العماري، " فقد تلقيت اتصالا يطلب مني انتداب من يمثل مجلس الجهة للجواب على الأسئلة ذات الصِّلة بالتفاصيل الإدارية والمالية لعلاقة الجهة ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، لكنني تشبثت بخيار المثول شخصيا أمام اللجنة يوم غد السبت، ولست مهتما بمعرفة ما إذا كان الوزراء ومديرو المؤسسات العمومية المعنيون بالبحث والتحري سيمثلون شخصيا أمام اللجنة مثلما سأفعل ..أم ينتدبون من ينوب عنهم من مسؤولين إداريين".



وحسب مصادر مطلعة، ينتظر أن يمثل منتدبون عن القطاعات الحكومية، ومدراء المؤسسات العمومية المشاركين في برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" وكذا الموقعين عن الإتفاقية إبتداءا من الأسبوع المقبل بعد توصلهم بطلب اللجنة المكلفة بالبحث والتحري تضم ممثلين عن مفتشيات وزارتي المالية والداخلية.