طبول الحرب تقرع: الخارجية السعودية تنشر فيديو خطير حول قطر ﻿

"شوف تيفي"
قالت وزارة الخارجية السعودية إن قطر نكثت الوعود، وعرّضت الأمن الوطني للخطر، واستمرت في دعم المنظمات الإرهابية.
ونشرت الوزارة السعودية في تغريدة على حساب الوزارة على تويتر، فيديو بعنوان "قطر لم تلتزم بتعهداتها".
ووحسب صحيفة "سبق" السعودية، أشارت الوزارة إلى فشل جميع المساعي مع الدوحة، وأنها لم تلتزم بالمطالبات المتكررة وكان آخرها في 2013، و2014.
وأكدت الخارجية السعودية أن الدوحة لم تف بوعودها حول وقف دعم وتمويل الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
#قطع_العلاقات_مع_قطر| نرفض دعم #قطر للإرهاب والتطرف، وتعريضها لأمننا وأمن المنطقة للخطر pic.twitter.com/iTEOGpzWZ9— وزارة الخارجية
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