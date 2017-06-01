المغاربة طالع ليهم الدم وها شنو وقع ليهم بسباب الساعة الإضافية ﻿

خلق التغيير التلقائي للساعة صباح يومه السبت ارتباكا لدى بعض المغاربة الذين عبروا عن استيائهم الشديد عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، مضيفين أن هذا التغيير السابق عن أوانه خلق ارتباكا في صفوف

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خلق التغيير التلقائي للساعة صباح يومه السبت ارتباكا لدى بعض المغاربة الذين عبروا عن استيائهم الشديد عبر موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، مضيفين أن هذا التغيير السابق عن أوانه خلق ارتباكا في صفوف الذين كانت لهم مواعيد خلال صباح اليوم.

وعبر النشطاء بهذا الخصوص عن استيائهم فيما يخص الساعة الإضافية التي وحسبهم تُربك الجميع مطالبين الجهات المعنية بإلغائها.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أعلنت بأنه ستتم إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 2 يوليوز المقبل.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن تغيير الساعة القانونية للمملكة يأتي عملا بمقتضى قرار رئيس الحكومة رقم 3.77.17 الصادر في فاتح شعبان 1438 الموافق ل28 أبريل