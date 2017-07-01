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عاجل وبالصور..حريق مهول بحي يضم زوار مسجد المدينة المنورة

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 10:29 عاجل وبالصور..حريق مهول بحي يضم زوار مسجد المدينة المنورة | دولي
عاجل وبالصور..حريق مهول بحي يضم زوار مسجد المدينة المنورة
تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي، يومه السبت، من إخماد حريق اندلع في دار زائرين في المدينة المنورة، فيما تم إجلاء 120 نزيلا جميعهم سعوديون، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية.

"شوف تيفي"

تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي، يومه السبت، من إخماد حريق اندلع في دار زائرين في المدينة المنورة، فيما تم إجلاء 120 نزيلا جميعهم سعوديون، وذلك حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية.

وحسب المصادر ذاتها فإن المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني في منطقة المدينة، خالد مبارك الجهني، قال أنه ورد بلاغ لغرفة التحكم والتوجية في الساعات الأولى من فجر اليوم، عن حادث حريق بدار زائرين، الواقعة في طريق قربان النازل بحي العزيات، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع.

وأضاف مبار ك الجهني "اندلع الحريق في مجموعة أثاث في قاعة اجتماعات بالميزانين، في دار زائرين بعمارة مكونة من 5 أدوار، ونتج عن الحادث كثافة دخان وحالتي اختناق بسيط لسيدتين سعوديتين، وتم نقلهما إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حريق مسجد المدينة المنورة

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