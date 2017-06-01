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خطير.. بسبب رادرا السرعة: رموك ديال السيكاليم تقلب في حد السوالم وهاشنو وقع

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 03:07 خطير.. بسبب رادرا السرعة: رموك ديال السيكاليم تقلب في حد السوالم وهاشنو وقع | حوادث و حقوق
خطير.. بسبب رادرا السرعة: رموك ديال السيكاليم تقلب في حد السوالم وهاشنو وقع
شهدت منطقة حد السوالم عصر يومه الجمعة، حادثة جد خطيرة، عقب انقلاب شاحنة كبيرة ''رموك'' محملة بمادة ''السيكاليم''، بسبب السرعة المفرطة التي كانت يسير بها سائق الشاحنة.

''شوف تيفي''

شهدت منطقة حد السوالم عصر يومه الجمعة، حادثة جد خطيرة، عقب انقلاب شاحنة كبيرة ''رموك'' محملة بمادة ''السيكاليم''، بسبب السرعة المفرطة التي كانت يسير بها سائق الشاحنة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الشاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة وخلال مشاهدة سائقها للردار الخاص بضبط مخالفة السرعة المسموح بها، حاول الفرملة ما تسبب في انقلاب الشاحنة.

وأوضح المصدر ذاته أن سائق الشاحنة أصيب بجروح طفيفة بالرغم من خطورة الحادث، مؤكدا أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، وقامت بمعاينة الشاحنة ومعاينة الحالة الصحية لسائقها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مصالح الدرك الملكي رموك السرعة

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