بالصورة.. هذا هو منفذ الهجوم المسلح على مستشفى بنيويورك ﻿

ذكرت الشرطة الأمريكية إن طبيبا سابقا بمستشفى برونكس ليبانو بنيويورك هو منفذ الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ستة آخرين.

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ذكرت الشرطة الأمريكية إن طبيبا سابقا بمستشفى برونكس ليبانو بنيويورك هو منفذ الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة ستة آخرين.

وذكرت الشرطة أن مرتكب هذا الهجوم المدعو هنري بيلو توفي هو الآخر في إطلاق النار، دون تحديد ملابسات مقتله.

وأضافت المصادر ذاتها أنه قُتل مسلح واحد في المستشفى''. ولم يتضح بعد هل تبحث الشرطة عن أي مشتبه بهم آخرين.

هذا وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن معلومات من إدارة الإطفاء في نيويورك أن ثلاثة أطباء أصيبوا وأن أحدهم يعالج على يد أناس داخل المستشفى استخدموا أجزاء من خرطوم إطفاء لوقف النزيف .