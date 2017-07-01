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في ظل الأزمة..حفل إستقبال بالمطار لرحلة جوية بين عاصمة بولونيا وأكادير

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 01:55 في ظل الأزمة..حفل إستقبال بالمطار لرحلة جوية بين عاصمة بولونيا وأكادير | بوليتيك
في ظل الأزمة..حفل إستقبال بالمطار لرحلة جوية بين عاصمة بولونيا وأكادير
على إيقاع أنغام فرق الفلوكلور المحلي، خصص إستقبال خاص مساء اليوم الجمعة بمطار المسيرة بأكادير، بمناسبة وصول سياح بولونيين في رحلة جوية جديدة لشركة ” ويز للطيران ” تربط مدينة أكادير بالعاصمة

شوف تيفي

على إيقاع أنغام فرق الفلوكلور المحلي، خصص إستقبال خاص مساء اليوم الجمعة بمطار المسيرة بأكادير، بمناسبة وصول سياح بولونيين في رحلة جوية جديدة لشركة ” ويز للطيران ” تربط مدينة أكادير بالعاصمة البولونية وارسو مرتين في الأسبوع .

وصرحت ''أسماء أوبو'' مديرة المجلس الجهوي للسياحة بسوس ماسة، ''لشوف تيفي'' أن شركة الطيران الجديدة ستضيف خط ثاني مباشر بين عاصمة بولونيا وأكادير، وأن طائرات الشركة البلغارية الجديدة تربط بين 117 مدينة عبر العالم خاصة بدول شرق أوربا، ما سيجعلها قيمة مضافة نوعية للسياحة بأكادير.

وأضافت المديرة، بأن مدينة أكادير ستستقبل في السنة الحالية أزيد من 150 ألف سائح تقريبا، وهو رقم ليس سهلا سيساهم لا محالة في عودة القطاع إلى توهحه من جديد، حيث كشفت المسؤولة بأن إتفاقيات أخرى سيعلن عنها قريبا، ستؤكد عودة المدينة كوجهة سياحية مفضلة.

من جهة، قلل فاعل سياحي بمدينة أكادير من المبادرات والإتفاقيات التي يعلن عنها المسؤولون عن القطاع بالجهة، موضحا بأن المشكل أعمق ويتطلب المزيد من العمل عن خبرة ووعي بالواقع، فسياسة القيمين عن القطاع السياحي بالمدينة أدت إلى إغلاق وإفلاس العديد من الفنادق وكذا التجار والحرفيين، حيث ''لم تستطع سياستهم إنقاذ المدينة من الأزمة التي طالتها لسنوات وإستفحلت في عهد الحكومة السابقة'' على حد قول ذات المصدر.

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