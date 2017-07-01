بالصور.. فضيحة تهز مركز صحي بعين مديونة نواحي تاونات شوفو أشنو كيوقع للمرضى ﻿

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا تعود لمركز صحي مهمش بعين مديونة نواحي مدينة تونات.

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا تعود لمركز صحي مهمش بعين مديونة نواحي مدينة تونات.

الصور أثارت سخطا عارما من قِبل الرواد وذلك بسبب الإهمال الذي يطال ساكنة عين مديونة مطالبين بالتدخل الفوري لوزير الصحة الحسين الوردي بُغية إصلاح هذا القطاع بالإضافة إلى توفير المراكز الصحية بالقرى والمناطق النائية.