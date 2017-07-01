بالصور.. فضيحة تهز مركز صحي بعين مديونة نواحي تاونات شوفو أشنو كيوقع للمرضى ﻿

شوف تيفي
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا تعود لمركز صحي مهمش بعين مديونة نواحي مدينة تونات.
الصور أثارت سخطا عارما من قِبل الرواد وذلك بسبب الإهمال الذي يطال ساكنة عين مديونة مطالبين بالتدخل الفوري لوزير الصحة الحسين الوردي بُغية إصلاح هذا القطاع بالإضافة إلى توفير المراكز الصحية بالقرى والمناطق النائية.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.