فيديو خطير.. معركة دامية بين مغربي ومهاجرين حاولوا سرقته بالعاصمة البلجيكية بروكسيل ﻿

تعرض مغربي بداية الأسبوع الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكيسل لاعتداء دموي على يد عصابة مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أقدموا على شرملته على مستوى الوجه بواسطة ''شفرة حلاقة''.

"شوف تيفي"

تعرض مغربي بداية الأسبوع الجاري بالعاصمة البلجيكية بروكيسل لاعتداء دموي على يد عصابة مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، أقدموا على شرملته على مستوى الوجه بواسطة "شفرة حلاقة".

وحسب مغربي آخر التقط الفيديو الذي يوثق الجريمة في اتصال له مع "شوف تيفي" يومه الجمعة، فإن المغربي الضحية، كان يقف بالقرب من إحدى المقاهي ببروكسيل، قبل أن يجد نفسه محاصرا من مجموعة من المهاجرين المنتحدرين من دول إفريقية، طالبوه في البداية بمنحه مبلغا ماليا وأمام ر فضه، تطورت الأمور إلى تبادل للضرب، انتهى بتلقي المغربي لطعنة على مستوى الوجه.

وأكد المغربي أن مدينة بروكسيل، تحولت في الآونة الأخيرة لمرتع للمجرمين والخارجين عن القانون، بسبب انتشار المهاجرين غير الشرعيين.