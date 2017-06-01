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عاجــــل وخطير..الرصاص يُلعلع في سماء عين السبع وإصابة شرطي

بتاريــخ : 1 يوليوز 2017 / 00:56 عاجــــل وخطير..الرصاص يُلعلع في سماء عين السبع وإصابة شرطي | حوادث و حقوق
عاجــــل وخطير..الرصاص يُلعلع في سماء عين السبع وإصابة شرطي
علمت ''شوف تيفي'' أن الدائرة الأمنية 33 لمنطقة عين السبع بالدارالبيضاء شهدت قبل قليل من مساء يومه الجمعة إطلاق الرصاص بعدما هاجم أحد المواطنين شرطيا كان متواجدا بالدائرة الأمنية المذكورة بواسطة سيف

شوف تيفي

 علمت "شوف تيفي" أن الدائرة الأمنية 33 لمنطقة عين السبع بالدارالبيضاء شهدت قبل قليل من مساء يومه الجمعة إطلاق الرصاص بعدما هاجم أحد المواطنين شرطيا كان متواجدا بالدائرة الأمنية المذكورة بواسطة سيف من الحجم الكبير.

وفي تفاصيل الواقعة، أقدم الجاني على الإعتداء على شرطي بالدائرة الأمنية 33 بعدما حاول منعه من الدخول إلى الدائرة في محاولة منه لتصفية حسابه مع أحد الأشخاص المتواجد بالمخفر بعدما نشب خلاف بينهما، ليضطر الشرطي إلى التدخل لكن المعني بالأمر قام بالإعتداء عليه على مستوى يده.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالرغم من إصابته الخطيرة إلا أن الشرطي تمكن من إطلاق رصاصة تحذيرية أجبرت الجاني على الفرار.

هذا وبعد مطاردة هوليودية، تمكن العميد المركزي من إيقاف مرتكب الجريمة ليتم إحالته على الدائرة الأمنية لمباشرة التحقيق معه.

من جهته فقد تم نقل الشرطي المُصاب إلى مستشفى محمد الخامس التابع لمنطقة عين السبع لتلقي العلاجات اللازمة، حيث تبين تعرضه لكسر على مستوى إصبعين، كما تم علاج جرحه الغائر.

‫شوف تيفي

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الرصاص عين السبع إصابة شرطي

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