إلغاء المهرجان الدولي للفيلم بمراكش لدورة 2017 لهذه الأسباب ﻿

أعلنت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مساء اليوم الجمعة، أنها قررت عدم تنظيم دورة 2017 من المهرجان، ليستأنف تنظيمه السنة المقبلة أي 2018.

شوف تيفي

أعلنت مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مساء اليوم الجمعة، أنها قررت عدم تنظيم دورة 2017 من المهرجان، ليستأنف تنظيمه السنة المقبلة أي 2018.

وكشفت مؤسسة المهرجان من خلال بلاغ لها أصدرته أن هذا القرار يأتي لتمكين المهرجان من مواصلة مهمته المتمثلة ليس فقط في النهوض بالصناعة السينمائية المغربية، ولكن أيضا للإنفتاح على ثقافات أخرى.

وأضاف البلاغ أنه سيتم خلال هذه الفترة الإنكباب على تحديد وإعطاء دينامية للتغيير الذي يتوخى إرساء تنظيم جديد وآليات جديدة تأخذ بعين الإعتبار التطور الذي يعرفه العالم الرقمي من أجل خدمة بشكل أفضل.

هذا وسيحتفظ المهرجان في هاته السنه على الأنشطة الإبداعية والثقافية للمؤسسة المثمتلة في حملات تصحيح عدسة العين، وورشات الكتابة لفائدة كتاب السيناريو المغاربة، وتعزيز العلاقات الدولية.