 مؤلم..حلوة ''النوكة'' مسمومة تقتل شابة بمدينة وجدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إلغاء المهرجان الدولي للفيلم بمراكش لدورة 2017 لهذه الأسباب | ثقافة و فنون

إلغاء المهرجان الدولي للفيلم بمراكش لدورة 2017 لهذه الأسباب

مؤلم..حلوة النوكة مسمومة تقتل شابة بمدينة وجدة | حوادث و حقوق

مؤلم..حلوة ''النوكة'' مسمومة تقتل شابة بمدينة وجدة

فيديو مرعب..شوفو شاب تلاح من جرف عالي في مياه البحر..وها كيفاش كانت ردت فعل صحابو اللي بغاو يعتقوه‎ | بووز

فيديو مرعب..شوفو شاب تلاح من جرف عالي في مياه البحر..وها كيفاش كانت ردت فعل صحابو اللي بغاو يعتقوه‎

مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لملكة جمال وصديقتها وهما سكرانات | دولي

مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لملكة جمال وصديقتها وهما سكرانات

عاجل: إخلاء مطار بالأرجنتين بسبب حقيبة مشبوهة | دولي

عاجل: إخلاء مطار بالأرجنتين بسبب حقيبة مشبوهة

بالفيديو.. وتتواصل فضائح قناة مجلس النواب مباشرة على الإنترنت رغم تكليفها الدولة الملايين | بوليتيك

بالفيديو.. وتتواصل فضائح قناة مجلس النواب مباشرة على الإنترنت رغم تكليفها الدولة الملايين

بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية | بوليتيك

بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية

إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة شرطي وهو جالس فقهوة بالدارالبيضاء | بووز

إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة شرطي وهو جالس فقهوة بالدارالبيضاء

عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع | دولي

عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

مؤلم..حلوة ''النوكة'' مسمومة تقتل شابة بمدينة وجدة

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 23:49 مؤلم..حلوة النوكة مسمومة تقتل شابة بمدينة وجدة | حوادث و حقوق
مؤلم..حلوة ''النوكة'' مسمومة تقتل شابة بمدينة وجدة
علمت ''شوف تيفي '' أن شابة في عمر الزهور ، فارقت الحياة بمدينة وجدة يومه الجمعة، بسبب تناولها لحلوة ''النوكة'' أمس الخميس.

"شوف تيفي "

علمت "شوف تيفي " أن شابة في عمر الزهور ، فارقت الحياة بمدينة وجدة يومه الجمعة، بسبب تناولها لحلوة "النوكة" أمس الخميس.

وأكد مصدر "شوف تيفي " أن الشابة، لفظت أنفاسها الأخيرة داخل منزل أسرتها الموجود على مستوى حي المير بوجدة، مشيرا إلى أن الراحلة ووريت الثرى يومه الجمعة وسط حزن كبير لأسرتها الصغير و الكبيرة.

وأكد ذات المصدر أن أسرة الهالكة تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية التي أوقفت صاحب المحل التجاري الذي اقتنت منه الشابة "النوكة".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وجدة النوكة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

هذا هو مصير عصابة تستخدم وصفة طبية مزروة للحصول على القرقوبي بفاس | حوادث و حقوق

هذا هو مصير عصابة تستخدم وصفة طبية مزروة للحصول على القرقوبي بفاس

عاجل وجد خطير.. هاذ الشي كيْخلع: بسبب الفايسبوك..شاب قتل ابن عمه بأزيلال | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير.. هاذ الشي كيْخلع: بسبب الفايسبوك..شاب قتل ابن عمه بأزيلال

عاجل وبالصور..دراجة نارية فائقة السرعة كادت تنهي حياة سيدة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..دراجة نارية فائقة السرعة كادت تنهي حياة سيدة بالبيضاء

خطير وبالصور..ردو بالكم: شفار هاز سلاح أبيض شدوه البوليس متلبس بسرقة فتاة بسلا | حوادث و حقوق

خطير وبالصور..ردو بالكم: شفار هاز سلاح أبيض شدوه البوليس متلبس بسرقة فتاة بسلا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الرميد لشوف تيفي..ماغاديش نهضر دابا غادي يجي الوقت اللي غادي نتكلم فيه | بــووز
منذ 40 دقيقة

الرميد لشوف تيفي..ماغاديش نهضر دابا غادي يجي الوقت اللي غادي نتكلم فيه

بالفيديو..هذه هي المهن الموسمية التي تنتعش في فصل الصيف و مُمْتهنوها طالع ليهم الدم فشاطئ عين الذئاب وها علاش | بــووز

بالفيديو..هذه هي المهن الموسمية التي تنتعش في فصل الصيف و مُمْتهنوها طالع ليهم الدم فشاطئ عين الذئاب وها علاش

نكتة اليوم:حوار طريف بين صديقين | نكتة اليوم

نكتة اليوم:حوار طريف بين صديقين

بالفيديو.. بغاو يْكريسيوه فكازا بليل مرضاش و ضّارب معاهم | بــووز

بالفيديو.. بغاو يْكريسيوه فكازا بليل مرضاش و ضّارب معاهم

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إلغاء المهرجان الدولي للفيلم بمراكش لدورة 2017 لهذه الأسباب | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

إلغاء المهرجان الدولي للفيلم بمراكش لدورة 2017 لهذه الأسباب

مؤلم..حلوة النوكة مسمومة تقتل شابة بمدينة وجدة | حوادث و حقوق

مؤلم..حلوة ''النوكة'' مسمومة تقتل شابة بمدينة وجدة

فيديو مرعب..شوفو شاب تلاح من جرف عالي في مياه البحر..وها كيفاش كانت ردت فعل صحابو اللي بغاو يعتقوه‎ | بووز

فيديو مرعب..شوفو شاب تلاح من جرف عالي في مياه البحر..وها كيفاش كانت ردت فعل صحابو اللي بغاو يعتقوه‎

مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لملكة جمال وصديقتها وهما سكرانات | دولي

مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لملكة جمال وصديقتها وهما سكرانات

﻿ ﻿
أمس 17:42 GMT

عاجل وهام للبيضاويين:إدارة ترامواي البيضاء تؤكد توقيف خطوطها خلال الصيف لهذه الأسباب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.