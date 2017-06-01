مؤلم..حلوة ''النوكة'' مسمومة تقتل شابة بمدينة وجدة ﻿

علمت ''شوف تيفي '' أن شابة في عمر الزهور ، فارقت الحياة بمدينة وجدة يومه الجمعة، بسبب تناولها لحلوة ''النوكة'' أمس الخميس.

"شوف تيفي "

علمت "شوف تيفي " أن شابة في عمر الزهور ، فارقت الحياة بمدينة وجدة يومه الجمعة، بسبب تناولها لحلوة "النوكة" أمس الخميس.

وأكد مصدر "شوف تيفي " أن الشابة، لفظت أنفاسها الأخيرة داخل منزل أسرتها الموجود على مستوى حي المير بوجدة، مشيرا إلى أن الراحلة ووريت الثرى يومه الجمعة وسط حزن كبير لأسرتها الصغير و الكبيرة.

وأكد ذات المصدر أن أسرة الهالكة تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية التي أوقفت صاحب المحل التجاري الذي اقتنت منه الشابة "النوكة".