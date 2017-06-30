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مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لملكة جمال وصديقتها وهما سكرانات

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 22:31 مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لملكة جمال وصديقتها وهما سكرانات | دولي
مؤلم وبالصور..نهاية مروعة لملكة جمال وصديقتها وهما سكرانات
فارقت ملكة جمال أوكرانية وصديقتها، الحياة بطريقة جد بشعة، بمدينة ''خار كيف'' أخيرا، نتيجة تعرضهما لحادثة سير مروعة حينما كانتا في حالة سكر وهما تركبان سيارة خفيفة.

"شوف تيفي"

فارقت ملكة جمال أوكرانية وصديقتها، الحياة بطريقة جد بشعة، بمدينة "خار كيف" أخيرا، نتيجة تعرضهما لحادثة سير مروعة حينما كانتا في حالة سكر وهما تركبان سيارة خفيفة.

وحسب موقع صحيفة "الدايلي ميل" فإن صوفيا ماجيركو البالغة من العمر قيد حياتها 16 عاما، وصديقتها داشا ميدفيديفاالبالغة من العمر قيد حياتها 24 عاماً، كانتا تقودان السيارة بسرعة جنونية وهما في حالة سكر طافح قبل أن تصطدم السيارة في عمود للإنارة.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، يظهر لحظة وقوع هذا الحادث، مشيرة إلى أن “صوفيا”، فازت في مسابقة الجمال المحلية، في مدينتها ازيوم الأوكرانية، قتلت فور وقوع الحادث، بينما توفيت صديقتها بعد ذلك داخل المستشفى.

‫شوف تيفي

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