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عاجل: إخلاء مطار بالأرجنتين بسبب حقيبة مشبوهة

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 21:49 عاجل: إخلاء مطار بالأرجنتين بسبب حقيبة مشبوهة | دولي
عاجل: إخلاء مطار بالأرجنتين بسبب حقيبة مشبوهة
أخلت السلطات الأرجنتينية، اليوم الجمعة، مطار خورخي نيوبيري الذي يوجد وسط العاصمة بوينوس أيريس، وذلك في أعقاب العثور على حقيبة مشبوهة في صالة الوصول.

شوف تيفي:

أخلت السلطات الأرجنتينية، اليوم الجمعة، مطار خورخي نيوبيري الذي يوجد وسط العاصمة بوينوس أيريس، وذلك في أعقاب العثور على حقيبة مشبوهة في صالة الوصول.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن سلطات ثاني أكبر مطار في البلاد ضربت طوقا أمنيا على المكان، واستدعت الفرقة المتخصصة في تفكيك المتفجرات التي أكدت بعد فحص دقيق أن الحقيبة المشبوهة لا تشكل أي خطر، وبالتالي يمكن لمختلف المصالح العاملة بالمطار أن تستأنف تدريجيا نشاطها بشكل عادي.

وحسب المصادر ذاتها فقد أثر ذلك على موعد وصول ثلاث رحلات كانت قادمة من قرطبة وخوخوي وبورتو دي إغوازو ، وكذا على موعد مغادرة رحلة نحو نيوكين.

وكانت السلطات الأرجنتينة أخلت، في شهر دجنبر الماضي، مطار مدينة "سان ميغيل دي توكومان" الواقعة شمال البلاد، وذلك إثر تهديد بوجود متفجرات في عدد من مرافق المطار ليتبين لاحقا أن الأمر يتعلق بإنذار كاذب ليس إلا.

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شوف تيفي المغرب مطار أرجنتين حقيبة مشبوهة

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