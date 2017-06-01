بالفيديو.. وتتواصل فضائح قناة مجلس النواب مباشرة على الإنترنت رغم تكليفها الدولة الملايين ﻿

سبق لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أن أشاد بالدور الذي تلعبه قناة مجلس النواب على الأنترنت، لتقريب جلسات البرلمان إلى جميع طبقات المجتمع المغربي بهدف تحقيق نسب تتبع كبيرة لأشغال البرلمان التي

شوف تيفي:

سبق لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي أن أشاد بالدور الذي تلعبه قناة مجلس النواب على الأنترنت، لتقريب جلسات البرلمان إلى جميع طبقات المجتمع المغربي بهدف تحقيق نسب تتبع كبيرة لأشغال البرلمان التي تعرف عزوفا حتى من قبل أعضائه.



وفي خطوة مفاجئة، تواصل بث قناة مجلس النواب منذ ساعات على موقعها الرسمي وعلى اليوتيوب، حيث تركت القناة مشتغلة لساعات وهي تبث صورة لقاعة الجلسات العمومية مع صوت مرتفع تزامنا والعطلة التي منحها رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الفطر.



وكشفت مصادر "شوف تيفي" بمجلس النواب، أن هذه القناة الإلكترونية التي تعتمد على البث المباشر "اللايف" كلفت أموالا لابأس بها بالإضافة إلى أجور التقنيين والعاملين بها، لكن أن يتم تركها تشتغل دون حسيب ولارقيب تبث مقطع فيديو لجلسة مجلس النواب في يوم عطلة، يطرح عدة تساؤلات.