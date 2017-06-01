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بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 21:25 بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية | بوليتيك
بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية
تم اليوم الجمعة بالرباط توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك العاملين بالمصالح المركزية بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات وبعض أطر جامعة النقل التابعة للاتحاد
"شوف تيفي"+"و م ع"
 
تم اليوم الجمعة بالرباط توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك العاملين بالمصالح المركزية بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات وبعض أطر جامعة النقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأوسمة ملكية ، وذلك خلال حفل ترأسه عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
 
وبلغ عدد الذين شملتهم هذه الالتفاتة المولوية بمناسبة احتفالات الشعب المغربي بذكرى عيد العرش المجيد 72 مستفيدة ومستفيدا بمختلف درجات الأوسمة الملكية الشريفة.
 
وفي كلمة بالمناسبة، أبلغ عمارة المنعم عليهم بأوسمة ملكية عطف ورضى الملك محمد السادس ورعايته مشيرا إلى أن العدد المهم من المعنيين بهذا التشريف المولوي الكريم يشكل حافزا قويا لبذل المزيد من العطاء للمساهمة في النهضة التنموية للمملكة.
 
ومن جهته، أعرب محمد بجغيط مدير بالنيابة في مديرية الطرق، في كلمة باسم الموشحين، عن تقديره العميق لهذه الالتفاتة المولوية الغالية، معبرا عن تجند كل الموشحين خلف الملك للنهوض بالمغرب والسمو به الى أعلى المراتب.
 
وأضاف أن هذه الالتفاتة المولوية لفائدة مجموعة من الموظفين من مهندسين وتقنيين وأطر إدارية وأعوان، "هي تشريف و عرفان لهم عن حسن أدائهم وعن الخدمات التي قدموها للمغرب وستكون حافزا قويا لهم للمزيد من العطاء ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من المنجزات لاسيما في قطاع التجهيزات الأساسية للنقل واللوجستيك والماء".
 
حضر هذا الحفل على الخصوص الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وعدد من المدراء العامين.

 

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المغرب شوف تيفي عيد العرش الرباط وزارة التجهيز والنقل

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