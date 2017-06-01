عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع ﻿

شوف تيفي: وكالات
كشفت وسال إعلام أمريكية، أن قالت شرطة نيويورك، تتعامل مع حادث إطلاق نار وقع في مستشفى عمومي ، وأسفر عن إصابة شخصين على الأقل يومه الجمعة .
وقالت السلطات إن مهاجم يرتدي معطف طبيب أطلق النار على شخصين على الأقل في مستشفى برونكس ليبانون، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وقالت قناة أن بي سي نيوز 4 إن الشرطة مازالت تتعامل مع الحادث لكن لم يتم اعتقال مطلق النار بعد.
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