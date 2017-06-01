 عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. وتتواصل فضائح قناة مجلس النواب مباشرة على الإنترنت رغم تكليفها الدولة الملايين | بوليتيك

بالفيديو.. وتتواصل فضائح قناة مجلس النواب مباشرة على الإنترنت رغم تكليفها الدولة الملايين

بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية | بوليتيك

بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية

إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة شرطي وهو جالس فقهوة بالدارالبيضاء | بووز

إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة شرطي وهو جالس فقهوة بالدارالبيضاء

عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع | دولي

عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع

هذا هو مصير عصابة تستخدم وصفة طبية مزروة للحصول على القرقوبي بفاس | حوادث و حقوق

هذا هو مصير عصابة تستخدم وصفة طبية مزروة للحصول على القرقوبي بفاس

عاجل وجد خطير.. هاذ الشي كيْخلع: بسبب الفايسبوك..شاب قتل ابن عمه بأزيلال | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير.. هاذ الشي كيْخلع: بسبب الفايسبوك..شاب قتل ابن عمه بأزيلال

بالصور.. شاهد ماذا فعل الفنان موس ماهر مع عاملي البناء اليوم الجمعة | ثقافة و فنون

بالصور.. شاهد ماذا فعل الفنان موس ماهر مع عاملي البناء اليوم الجمعة

بالصورة..شاهد كيف أصبح شكل أولاد الفنان رشيد الوالي بعدما كبروا | ثقافة و فنون

بالصورة..شاهد كيف أصبح شكل أولاد الفنان رشيد الوالي بعدما كبروا

العثماني في لقاء مباشر على القناتين الأولى والثانية | بوليتيك

العثماني في لقاء مباشر على القناتين الأولى والثانية

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 21:05 عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع | دولي
عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع
كشفت وسال إعلام أمريكية، أن قالت شرطة نيويورك، تتعامل مع حادث إطلاق نار وقع في مستشفى عمومي ، وأسفر عن إصابة شخصين على الأقل يومه الجمعة .

شوف تيفي: وكالات

كشفت وسال إعلام أمريكية، أن قالت شرطة نيويورك، تتعامل مع حادث إطلاق نار وقع في مستشفى عمومي ، وأسفر عن إصابة شخصين على الأقل يومه الجمعة .

وقالت السلطات إن مهاجم يرتدي معطف طبيب أطلق النار على شخصين على الأقل في مستشفى برونكس ليبانون، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

وقالت قناة أن بي سي نيوز 4 إن الشرطة مازالت تتعامل مع الحادث لكن لم يتم اعتقال مطلق النار بعد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب إطلاق نار مستشفى نيويورك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..انقلاب في العائلة السعودية واعتقال ونفي ولي العهد حسب الصحافة الغربية ؟ | دولي

عاجل..انقلاب في العائلة السعودية واعتقال ونفي ولي العهد حسب الصحافة الغربية ؟

عاجل وبالفيديو والصور ..موقع إيراني معروف يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية وينشر صورا لجثته..وهذه هي حقيقة الصور | دولي

عاجل وبالفيديو والصور ..موقع إيراني معروف يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية وينشر صورا لجثته..وهذه هي حقيقة الصور

عاجل..عملية طعن بالسكين لسياح ألمان... | دولي

عاجل..عملية طعن بالسكين لسياح ألمان...

عاجل وبالصور..بعد محاصرة قطر: القوات العسكرية التركية تصل إلى الدوحة | دولي

عاجل وبالصور..بعد محاصرة قطر: القوات العسكرية التركية تصل إلى الدوحة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. بغاو يْكريسيوه فكازا بليل مرضاش و ضّارب معاهم | بــووز
منذ 10 دقائق

بالفيديو.. بغاو يْكريسيوه فكازا بليل مرضاش و ضّارب معاهم

بالفيديو.. هذه حقيقة المُلثمين الذين روعوا الحسيمة نهار عيد الفطر | قنوات أخرى

بالفيديو.. هذه حقيقة المُلثمين الذين روعوا الحسيمة نهار عيد الفطر

فيديو كليب جديد للرابور مسلم بعنوان ضُـمِّـنـي | قنوات أخرى

فيديو كليب جديد للرابور مسلم بعنوان ضُـمِّـنـي

بالفيديو | شاهد كل ما يجب أن تعرفه عن الفيروس الذي تسبب بتعطيل ملايين الحواسيب هذا الأسبوع | قنوات أخرى

بالفيديو | شاهد كل ما يجب أن تعرفه عن الفيروس الذي تسبب بتعطيل ملايين الحواسيب هذا الأسبوع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. وتتواصل فضائح قناة مجلس النواب مباشرة على الإنترنت رغم تكليفها الدولة الملايين | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

بالفيديو.. وتتواصل فضائح قناة مجلس النواب مباشرة على الإنترنت رغم تكليفها الدولة الملايين

بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية | بوليتيك

بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية

إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة شرطي وهو جالس فقهوة بالدارالبيضاء | بووز

إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة شرطي وهو جالس فقهوة بالدارالبيضاء

عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع | دولي

عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع

﻿ ﻿
اليوم 17:42 GMT

عاجل وهام للبيضاويين:إدارة ترامواي البيضاء تؤكد توقيف خطوطها خلال الصيف لهذه الأسباب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.