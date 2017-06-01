هذا هو مصير عصابة تستخدم وصفة طبية مزروة للحصول على القرقوبي بفاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر أمني بأن المصالح الأمنية لولاية أمن فاس، ألقت القبض على شخص يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله من أجل الحصول على الاقراص المهلوسة من الصيدليات.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر أمني بأن المصالح الأمنية لولاية أمن فاس، ألقت القبض على شخص يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله من أجل الحصول على الاقراص المهلوسة من الصيدليات.

وأضاف المصدر ذاته أن الأشخاص حاولو اقتناء الأقراص المهلوسة من أحد الصيدليات وأمام رفض الصيدلاني قام أحدهم بتهديده بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأوضح ذات المصدر بأن الأبحاث الميدانية، مكنت من تشخيص هوية المشتبه فيه الذي حجزت لديه وصفة طبية مختومة وموقعة من طرف طبيب القطاع العمومي والتي تبين بأنها مزورة، ليتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة، بينما يبقى البحت جاريا على المشاركين الذين تم تشخيص هويتهم.