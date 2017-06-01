عاجل وجد خطير.. هاذ الشي كيْخلع: بسبب الفايسبوك..شاب قتل ابن عمه بأزيلال ﻿

اهتز دوار بويحبان الواقع بالجماعة القروية ايت وعرضى بإقليم أزيلال، مغرب يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب، أقدم على قتل بن عمه بسبب خلاف نشب بينهما حول الأحق منهما في استخدام حساب

"شوف تيفي"

اهتز دوار بويحبان الواقع بالجماعة القروية ايت وعرضى بإقليم أزيلال، مغرب يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شاب، أقدم على قتل بن عمه بسبب خلاف نشب بينهما حول الأحق منهما في استخدام حساب فايسبوكي.

وحسب مصادر محلية فإن مرتكب الجريمة، قام بتوجيه طعنة إلى الضحية بواسطة سلاح أبيض، ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بأزيلال والذي لفظ به أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر فر إلى وجهة غير معلومة وقد فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.