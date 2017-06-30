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بالصور.. شاهد ماذا فعل الفنان موس ماهر مع عاملي البناء اليوم الجمعة

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 20:45 بالصور.. شاهد ماذا فعل الفنان موس ماهر مع عاملي البناء اليوم الجمعة | ثقافة و فنون
بالصور.. شاهد ماذا فعل الفنان موس ماهر مع عاملي البناء اليوم الجمعة
نشر فنان أغنية الراي المغربي موس ماهر ظهر هذا اليوم الجمعة على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له رفقة مجموعة من عاملي البناء وهم يتناولون وجبة الغداء ''الكسكس''.

شوف تيفي:ماريا جعدود

نشر فنان أغنية الراي المغربي موس ماهر ظهر هذا اليوم الجمعة على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة له رفقة مجموعة من عاملي البناء وهم يتناولون وجبة الغداء "الكسكس".

وظهر الفنان المغربي موس بكل تواضع كأي مواطن مغربي ابن الشعب يأكل مع ابناء بلده بكل حب وتواضع,وتقاطرت التعاليق على الصور ب " خويا موس ديما متواضع الله ينصرك"و"سعداتك اخويا كتدير الخير"و"هذا هو الفنان الحقيقي...

جدير بالذكر أن الفنان موس ماهر أطلق اغنية جديدة بعنوان "الهربة" والتي يحكي فيها عن قصته مع الهجرة خارج أرض الوطن في ايام التسعينات.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي ماريا جعدود موس ماهر اولاد الشعب الكسكس الجمعة المعجبين الهربة.

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