بالصورة..شاهد كيف أصبح شكل أولاد الفنان رشيد الوالي بعدما كبروا ﻿

نشرت ابتسام الوالي زوجة الفنان المغربي رشيد الوالي على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لها رفقة زوجها الفنان رشيد الوالي وكذا اولادهما سليم الوالي وآدم الوالي.

شوف تيفي:ماريا جعدود

نشرت ابتسام الوالي زوجة الفنان المغربي رشيد الوالي على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لها رفقة زوجها الفنان رشيد الوالي وكذا اولادهما سليم الوالي وآدم الوالي.

وظهر الفنان الوالي رفقة أولاده وزوجته في كامل أناقتهما بالزي المغربي التقليدي حيث ظهرا نجلي الوالي أطول من والدهما وأمهما مما جعل التعاليق تتقاطر على الصورة مباشرة بعد نشرها حيث كتب بعض المعجبين "ماشاء الله وليداتكم كبروا او ولاو رجال"و"الله يحفظهم ياربي ويفرحكم بيهم"و"وليداتك طوالو عليك ابا رشيد"... وحصدت الصورة العديد من اللايكات.

جدير بالذكر أن الفنان المغربي رشيد الوالي تألق مؤخرا في فيلم رمضاني بعنوان "العاطي الله" وهو من اخراج الفنانة سامية اقريو.