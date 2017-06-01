 العثماني في لقاء مباشر على القناتين الأولى والثانية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. وتتواصل فضائح قناة مجلس النواب مباشرة على الإنترنت رغم تكليفها الدولة الملايين | بوليتيك

بالفيديو.. وتتواصل فضائح قناة مجلس النواب مباشرة على الإنترنت رغم تكليفها الدولة الملايين

بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية | بوليتيك

بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية

إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة شرطي وهو جالس فقهوة بالدارالبيضاء | بووز

إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة شرطي وهو جالس فقهوة بالدارالبيضاء

عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع | دولي

عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع

هذا هو مصير عصابة تستخدم وصفة طبية مزروة للحصول على القرقوبي بفاس | حوادث و حقوق

هذا هو مصير عصابة تستخدم وصفة طبية مزروة للحصول على القرقوبي بفاس

عاجل وجد خطير.. هاذ الشي كيْخلع: بسبب الفايسبوك..شاب قتل ابن عمه بأزيلال | حوادث و حقوق

عاجل وجد خطير.. هاذ الشي كيْخلع: بسبب الفايسبوك..شاب قتل ابن عمه بأزيلال

بالصور.. شاهد ماذا فعل الفنان موس ماهر مع عاملي البناء اليوم الجمعة | ثقافة و فنون

بالصور.. شاهد ماذا فعل الفنان موس ماهر مع عاملي البناء اليوم الجمعة

بالصورة..شاهد كيف أصبح شكل أولاد الفنان رشيد الوالي بعدما كبروا | ثقافة و فنون

بالصورة..شاهد كيف أصبح شكل أولاد الفنان رشيد الوالي بعدما كبروا

العثماني في لقاء مباشر على القناتين الأولى والثانية | بوليتيك

العثماني في لقاء مباشر على القناتين الأولى والثانية

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

العثماني في لقاء مباشر على القناتين الأولى والثانية

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 20:26 العثماني في لقاء مباشر على القناتين الأولى والثانية | بوليتيك
العثماني في لقاء مباشر على القناتين الأولى والثانية
يحل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في لقاء خاص ومباشر عبر القناتين الأولى والثانية يوم السبت المقبل فاتح يوليوز 2017.

شوف تيفي

يحل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في لقاء خاص ومباشر عبر القناتين الأولى والثانية يوم السبت المقبل فاتح يوليوز 2017.

وحسب مصادر مقربة من العثماني، فاللقاء المباشر سيعرض فيه رئيس الحكومة الخطوط العريضة لبرنامج حكومته والأوراش الكبرى التي تنوي إخراجها للوجود، خاصة بمنطقة الريف التي تشهد إحتجاجات متواصلة منذ 8 أشهر تقريبا، طلبا للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.

ويأتي اللقاء الخاص والمباشر لرئيس الحكومة الحالي، خلافا لسلفه عبد الإله بن كيران الذي أنهى ولايته في صراع كبير مع قنوات القطب العمومي خاصة القناة الثانية 2M التي هاجمها وإنتقذها عدة مرات.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة العثماني بن كيران القناة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو.. وتتواصل فضائح قناة مجلس النواب مباشرة على الإنترنت رغم تكليفها الدولة الملايين | بوليتيك

بالفيديو.. وتتواصل فضائح قناة مجلس النواب مباشرة على الإنترنت رغم تكليفها الدولة الملايين

بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية | بوليتيك

بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية

بالفيديو..ناشطة بحراك-الريف تكشف لشوف تيفي حقيقة زعماء الحراك وتدعو المحتجين إلى الهدوء | بوليتيك

بالفيديو..ناشطة بحراك-الريف تكشف ''لشوف تيفي'' حقيقة زعماء الحراك وتدعو المحتجين إلى الهدوء

من جديد..إنسحاب محامو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف إحتجاجا على مسؤولي سجن عكاشة | بوليتيك

من جديد..إنسحاب محامو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف إحتجاجا على مسؤولي سجن عكاشة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. بغاو يْكريسيوه فكازا بليل مرضاش و ضّارب معاهم | بــووز
منذ 10 دقائق

بالفيديو.. بغاو يْكريسيوه فكازا بليل مرضاش و ضّارب معاهم

بالفيديو.. هذه حقيقة المُلثمين الذين روعوا الحسيمة نهار عيد الفطر | قنوات أخرى

بالفيديو.. هذه حقيقة المُلثمين الذين روعوا الحسيمة نهار عيد الفطر

فيديو كليب جديد للرابور مسلم بعنوان ضُـمِّـنـي | قنوات أخرى

فيديو كليب جديد للرابور مسلم بعنوان ضُـمِّـنـي

بالفيديو | شاهد كل ما يجب أن تعرفه عن الفيروس الذي تسبب بتعطيل ملايين الحواسيب هذا الأسبوع | قنوات أخرى

بالفيديو | شاهد كل ما يجب أن تعرفه عن الفيروس الذي تسبب بتعطيل ملايين الحواسيب هذا الأسبوع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. وتتواصل فضائح قناة مجلس النواب مباشرة على الإنترنت رغم تكليفها الدولة الملايين | بوليتيك
منذ 14 دقيقة

بالفيديو.. وتتواصل فضائح قناة مجلس النواب مباشرة على الإنترنت رغم تكليفها الدولة الملايين

بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية | بوليتيك

بمناسبة ذكرى عيد العرش : توشيح عدد من موظفي وأعوان وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأوسمة ملكية

إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة شرطي وهو جالس فقهوة بالدارالبيضاء | بووز

إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة شرطي وهو جالس فقهوة بالدارالبيضاء

عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع | دولي

عاجل: القرطاس في قلب مستشفى عمومي وها شنو وقع

﻿ ﻿
اليوم 17:42 GMT

عاجل وهام للبيضاويين:إدارة ترامواي البيضاء تؤكد توقيف خطوطها خلال الصيف لهذه الأسباب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.