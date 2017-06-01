العثماني في لقاء مباشر على القناتين الأولى والثانية ﻿

يحل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في لقاء خاص ومباشر عبر القناتين الأولى والثانية يوم السبت المقبل فاتح يوليوز 2017.

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يحل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في لقاء خاص ومباشر عبر القناتين الأولى والثانية يوم السبت المقبل فاتح يوليوز 2017.



وحسب مصادر مقربة من العثماني، فاللقاء المباشر سيعرض فيه رئيس الحكومة الخطوط العريضة لبرنامج حكومته والأوراش الكبرى التي تنوي إخراجها للوجود، خاصة بمنطقة الريف التي تشهد إحتجاجات متواصلة منذ 8 أشهر تقريبا، طلبا للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.



ويأتي اللقاء الخاص والمباشر لرئيس الحكومة الحالي، خلافا لسلفه عبد الإله بن كيران الذي أنهى ولايته في صراع كبير مع قنوات القطب العمومي خاصة القناة الثانية 2M التي هاجمها وإنتقذها عدة مرات.