بالفيديو..ناشطة بحراك-الريف تكشف ''لشوف تيفي'' حقيقة زعماء الحراك وتدعو المحتجين إلى الهدوء ﻿

كشفت '' ياسمين الفاريسي'' العضوة بلجنة حراك-الريف، عن إنسحابها وتجميد عضويتها بسبب الطريقة التي أضحى يعتمدها قياديو الحراك في التعامل مع المخالفين لمواقفهم والتي أنهكت ساكنة الحسيمة وأزمت الوضعية

شوف تيفي



كشفت " ياسمين الفاريسي" العضوة بلجنة حراك-الريف، عن إنسحابها وتجميد عضويتها بسبب الطريقة التي أضحى يعتمدها قياديو الحراك في التعامل مع المخالفين لمواقفهم والتي أنهكت ساكنة الحسيمة وأزمت الوضعية الإقتصادية والإجتماعية بالإقليم.



وأوضحت "ياسمين" في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" أن حملة التخوين التي تواجهها على مواقع التواصل الإجتماعي، لها علاقة بعقلية بعض قيادات الإحتجاج المتحجرة والتي ترى بأن أي فتاة "ريفية تضع مساحيق التجميل فهي عاهرة وعميلة للمخزن والنظام"، حيث أكدت "الفارسي" بأنها أنشأت مقاولة خاصة بها إعتمادا على مجهودها وليس بدعم من جهات مخزنية وأمنية كما يروج خصومها.



وأضافت الفارسي، أنها تعرضت للتخوين ووصفت "بالعاهرة" من قبل قيادات الحراك المعتقلين حاليا بسجن عكاشة لسبب وحيد وهو إنتقادها للمسار الذي وصله حراك- الريف، حيث أن الإحتجاجات أوصلت المنطقة اليوم إلى الباب المسدود، والذي تدفع ثمنه ساكنة الحسيمة وعائلات المعتقلين ومستقبل الإقليم إقتصاديا وإجتماعيا.



وصرحت "الفارسي" أنها تدعم فترة من الهدنة والتهدئة بين المحتجين والدولة لمنح الوقت للحكومة الحالية بعد المبادرة الملكية الأخيرة بالمجلس الوزاري، حيث ترى "ياسمين" أنه يجب إنتظار وترقب ردة فعل الدولة وبعد ذلك يمكن الحكم والإحتجاج مجددا إن أخلفت الوعود.