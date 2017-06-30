عاجل وبالصور..دراجة نارية فائقة السرعة كادت تنهي حياة سيدة بالبيضاء ﻿

شهد شارع مرس السلطان بالبيضاء، يومه الجمعة، حادثة سير خطيرة، تعرضت خلالها سيدة لكسر على متسوى قدميها، بعد أن دهستها دراجة نارية فائقة السرعة.

"شوف تيفي"

شهد شارع مرس السلطان بالبيضاء، يومه الجمعة، حادثة سير خطيرة، تعرضت خلالها سيدة لكسر على متسوى قدميها، بعد أن دهستها دراجة نارية فائقة السرعة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيدة، كانت تحاول تجاوز الشارع المذكور إلا أن الدراجة النارية، قامت بدهسها بطريقة جد خطيرة متسببا في إصابتها بكسور.

وأضاف المصدر ذاته أن السيدة المصابة، تم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي الإسعافات الضرورية.