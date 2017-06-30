خطير وبالصور..ردو بالكم: شفار هاز سلاح أبيض شدوه البوليس متلبس بسرقة فتاة بسلا ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا في الصباح الباكر من يومه الجمعة، من إيقاف شاب في عقده الثاني، وهو متلبس بحاولة سرقة فتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة سلا في الصباح الباكر من يومه الجمعة، من إيقاف شاب في عقده الثاني، وهو متلبس بحاولة سرقة فتاة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصادر سلاوية فإن تفاصيل الواقعة، جرت بقرية ولاد موسى، حيث اعترض الشاب سبيل الفتاة رفقة شخصين آخرين وحاولا سرقة ما بحوزتها إلا أن التدخل الأمني الخاطف لرجال الشرطة مكن من إيقاف أحدهم.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قرية ولا موسى بسلا، تعتبر أخطر منطقة بالمدينة، موضحة بأنها تشهد بشكل يومي عمليات سرقة أبطالها شباب مدمنون على المخدرات.