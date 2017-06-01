مؤثر.. رمي إمرأة ''فقيرة'' أمام مستشفى زاكورة يستنفر وزارة الصحة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن لجنة تفتيش مركزية حلت بالمستشفى الإقليمي بزاكورة اليوم الجمعة، للتحقيق في صحة المعطيات والأخبار حول ''رمي'' إمرأة أمام المستشفى الإقليمي بزاكورة الأسبوع الماضي.

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصادر خاصة، أن لجنة تفتيش مركزية حلت بالمستشفى الإقليمي بزاكورة اليوم الجمعة، للتحقيق في صحة المعطيات والأخبار حول "رمي" إمرأة أمام المستشفى الإقليمي بزاكورة الأسبوع الماضي.



وحسب ذات المصدر، فقد أعلنت حالة إستنفار قصوى بين أطر ومسؤولي المستشفى الإقليمي بزاكورة صبيحة اليوم الجمعة، حيث إستمعت اللجنة لعدد من الأطباء خاصة بقسم المستعجلات الذي قام الأطباء به، بإسعاف الضحية التي تعيش ظروفا مادية صعبة.



وإستنادا لذات المصادر، فاللجنة ركزت تحرياتها حول "الإهمال" الذي تعرضت له الضحية منذ ولوجها المستشفى إلى غاية خروجها منه والنوم أمام بوابته، حيث إستمعت اللجنة لأحد الأطباء لأزيد من ساعتين، فيما لم يتم بعد الإنصات لطبيبة مختصة في الأشعة بذات المستشفى لإستكمال التحقيق.



وكعادتهم منذ سنوات، يرفض المسؤولون بوزارة الصحة تقديم معطيات حول حادثة رمي السيدة الفقيرة أمام المستشفى الإقليمي بزاكورة الأسبوع الماضي، حيث تجاهل وزير الصحة الحسين الوردي توجيهات رئيس الحكومة بضرورة تقديم المعلومة، بل كشف أحد المقربين من مصلحة التواصل بالوزارة أن الوردي لم يطالب بشكل رسمي من موظفيه الرد على إتصالات الصحفيين والإكتفاء فقط بالبلاغات التوضيحيات.