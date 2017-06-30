عاجل.. العثور على جثة مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء وهو مكبل بالبيضاء..والقضية فيها جريمة قتل+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، عثرت قبل قليل من يومه الجمعة، على جثة مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء وهي مكبلة داخل غرفة بأحد المنازل الموجود بزنقة عمر الريفي بمنطقة بنجدية

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، عثرت قبل قليل من يومه الجمعة، على جثة مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء وهي مكبلة داخل غرفة بأحد المنازل الموجود بزنقة عمر الريفي بمنطقة بنجدية بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، موضحا بأن هناك احتمالا إلى أن مهاجرين آخرين يعيشون معه، متورطون في جريمة قتل الضحية.

وأكد المصدر ذاته أن جثة الهالك تم نقلها إلى مستودع الأموات الرحمة لإخضاعها للتشريح، بينما ما تزال الأبحاث جارية للكشف عن هوية المهاجرين القاطنين برفقة الضحية.