 من جديد..إنسحاب محامو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف إحتجاجا على مسؤولي سجن عكاشة ﻿
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من جديد..إنسحاب محامو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف إحتجاجا على مسؤولي سجن عكاشة

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 19:01 من جديد..إنسحاب محامو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف إحتجاجا على مسؤولي سجن عكاشة | بوليتيك
من جديد..إنسحاب محامو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف إحتجاجا على مسؤولي سجن عكاشة
صرح المحامي ''سعيد بن حماني'' أن ستة محامين إنسحبوا اليوم الجمعة من سجن عكاشة إحتجاجا على الظروف غير الملائمة للتخابر مع موكليهم خاصة مجموعة ''محمد جلول'' التي ينتظر أن تمثل أمام قاضي التحقيق في إطار

شوف تيفي

صرح المحامي "سعيد بن حماني" أن ستة محامين إنسحبوا اليوم الجمعة من سجن عكاشة إحتجاجا على الظروف غير الملائمة للتخابر مع موكليهم خاصة مجموعة "محمد جلول" التي ينتظر أن تمثل أمام قاضي التحقيق في إطار التحقيق التفصيلي الإثنين المقبل.

وأضاف المحامي، أن إدارة سجن عكاشة خصصت إحدى القاعات الضيقة التابعة للمصحة داخل السجن لعقد جلسات التخابر بين المحامين وموكليهم، في ظروف صعبة ولاتساهم في خلق أجواء مناسبة للقاء المحامين بموكليهم.

هذا، وسبق لمحامي هيئة الدفاع عن المعتقلين أن إنسحبوا من سجن عكاشة سابقا إحتجاجا على المضايقات التي يتعرضون لها، خاصة وأنهم ينتظرون وقتا طويلا قبل أن يتم إستقدام المعتقلين من زنازنهم إلى الغرفة المخصصة للتخابر والتي يشتغل فيها كذلك العديد من المحامين في قضايا أخرى، وهو مايستحيل معه تبادل المعطيات بين المعتقلين ومحاميهم.

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عكاشة السجن الغرفة المحامين شوف تيفي

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