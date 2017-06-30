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عاجل وبالصورة..فاجعة حقيقية: فتاة تنتحر بسبب نقطة الامتحان الجهوي بمكناس

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 18:00 عاجل وبالصورة..فاجعة حقيقية: فتاة تنتحر بسبب نقطة الامتحان الجهوي بمكناس | حوادث و حقوق
عاجل وبالصورة..فاجعة حقيقية: فتاة تنتحر بسبب نقطة الامتحان الجهوي بمكناس
اهتز حي المجد بويسلان، يومه الجمعة، على وقع فاجعة حقيقية، بطلتها، تلميذة أقدمت على الانتحار برمي نفسها بعد معرفتها بنقطتها في الامتحان الجهوي.

"شوف تيفي"

اهتز حي المجد بويسلان، يومه الجمعة، على وقع فاجعة حقيقية، بطلتها، تلميذة أقدمت على الانتحار برمي نفسها بعد معرفتها بنقطتها في الامتحان الجهوي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن التلميذة، أقدمت على رمي نفسها من فوق سطح العمارة مباشرة بعد معرفتها بنتيجة الإمتحان الجهوي، حيث لم تتقبل النقطة التي تحصلت عليها.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان، وقامت بمعاينة جثمان التلميذة التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي المجد بويسلان الانتحار

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