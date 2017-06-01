عاجل وهام للبيضاويين:إدارة ترامواي البيضاء تؤكد توقيف خطوطها خلال الصيف لهذه الأسباب ﻿

بعد القيل و القال توصلت ''شوف تيفي'' ببلاغ رسمي يومه الجمعة، من إدارة ترامواي البيضاء يؤكد توقيف ترامواي الدارالبيضاء صيف السنة الجارية بسبب الأشغال الجارية في الخطوط الثانية.

شوف تيفي:

بعد القيل و القال توصلت "شوف تيفي" ببلاغ رسمي يومه الجمعة، من إدارة ترامواي البيضاء يؤكد توقيف ترامواي الدارالبيضاء صيف السنة الجارية بسبب الأشغال الجارية في الخطوط الثانية.

وستختفي عربات الترامواي من شوارع مدينة الدارالبيضاء لمدة وجيزة،حيث سيضطر البيضاويون في شهر غشت القادم إلى استعمال وسائل نقل عمومية أخرى في انتظار عودة الحركة المعتادة على طول خط السكة الحديدية للترام الممتدة من حي التشارك بمقاطعة سيدي مومن إلى كورنيش عين الذئاب.

و يعود حسب ذات البلاغ،توقيف حركة الترام لمدة أسبوع إلى دواعي تقنية تتعلق بإتمام أشغال الخط الثاني،الذي سيتقاطع مع الخط الأول في أكثر من محطة.



البلاغ أكد أن الخط الثاني من ترامواي البيضاء،سيكون جاهزا خلال أكتوبر 2018.