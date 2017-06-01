يا لطيف..ساكنة اسباتة مهددة بفاجعة أخرى و هذه التفاصيل ﻿

شوف تيفي:
علمت "شوف تيفي"،يومه الجمعة، أن ساكنة حي المسعودية الغير بعيد عن مكان الفاجعة التي أودت السنة الماضية بحياة أبرياء باسباتة بالدارالبيضاء،تعيش على وقع تهديدات خطيرة بعد انهيار جزء من منزل مكون من 3 طوابق.
و أسرت الساكنة في تصريحات لشوف تيفي،أن صاحب العمارة المجاورة لهم يقوم بإصلاحات اعتبروها خارجة عن القانون المسموح به و قد تسبب ذلك في انهيار جزء من عمارتهم.
و قد طالب المتضررون من السلطات المختصة التدخل العاجل قبل وقوع أية كارثة من شأنها حصد مزيد من الأرواح.
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