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يا لطيف..ساكنة اسباتة مهددة بفاجعة أخرى و هذه التفاصيل

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 17:34 يا لطيف..ساكنة اسباتة مهددة بفاجعة أخرى و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق
يا لطيف..ساكنة اسباتة مهددة بفاجعة أخرى و هذه التفاصيل
علمت ''شوف تيفي''،يومه الجمعة، أن ساكنة حي المسعودية الغير بعيد عن مكان الفاجعة التي أودت السنة الماضية بحياة أبرياء باسباتة بالدارالبيضاء،تعيش على وقع تهديدات خطيرة بعد انهيار جزء من منزل مكون من 3

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي"،يومه الجمعة، أن ساكنة حي المسعودية الغير بعيد عن مكان الفاجعة التي أودت السنة الماضية بحياة أبرياء باسباتة بالدارالبيضاء،تعيش على وقع تهديدات خطيرة بعد انهيار جزء من منزل مكون من 3 طوابق.

و أسرت الساكنة في تصريحات لشوف تيفي،أن صاحب العمارة المجاورة لهم يقوم بإصلاحات اعتبروها خارجة عن القانون المسموح به و قد تسبب ذلك في انهيار جزء من عمارتهم.

و قد طالب المتضررون من السلطات المختصة التدخل العاجل قبل وقوع أية كارثة من شأنها حصد مزيد من الأرواح.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ايسباتة كارثة أرواح فاجعة

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