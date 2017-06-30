معركة بالسيوف بين عدة أشخاص من بينهم فتاة يحملون ألقاب مرعبة تهز مدينة فاس ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس من إلقاء القبض على 05 أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 سنة وفتاة يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المتبادل بواسطة الاسلحة البيضاء مع تبادل الرشق بالحجارة وإحداث

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس من إلقاء القبض على 05 أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 سنة وفتاة يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المتبادل بواسطة الاسلحة البيضاء مع تبادل الرشق بالحجارة وإحداث الضوضاء بالشارع العام.

وحسب بلاغ أمني فإن المشتبه فيهم من بينهم الملقبون ولد مول الطاكسي و ولد حجيب و شويطرة من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقات و الضرب والجرح، وقعوا في خلاف بينهم تطور إلي الاعتداء بالأسلحة البيضاء والرشق بالحجارة فيما بينهم مما أحدثوا الفوضى بالشارع العام على إثرها تجندت المصالح الأمنية وألقت القبض عليهم في محاولة فاشلة منهم للفرار.

وأوضح البلاغ أن المصالح الأمنية، حجزت لدى الموقوفين 6سلحة بيضاء منها 4 كبيرة الحجم "سيوف"، مشيرا إلى أن المشتبه فيهم، تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية والقاصر تحت الملاحظة رهن اشارة البحت الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ويبقى البحت جاريا على باقى الأطراف.