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مجموعة الكتبية تكشف حقيقة تسبب ''الكاشير'' الخاص بها في وفاة طفلة ووالدتها بورززات

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 17:14 مجموعة الكتبية تكشف حقيقة تسبب الكاشير الخاص بها في وفاة طفلة ووالدتها بورززات | مجتمع
مجموعة الكتبية تكشف حقيقة تسبب ''الكاشير'' الخاص بها في وفاة طفلة ووالدتها بورززات
نفت مجموعة الكتبية في بلاغ لها يومه الجمعة، أن يكون منتوج ''الكاشير'' الخاص بها، مسؤولا عن وفاة سيدة تبلغ من العمر قيد حياتها 30سنة، وطفلتها البالغة من العمر قيد حياتها 6 سنوات، موضحة أن جميع المعطيات

''شوف تيفي''


نفت مجموعة الكتبية في بلاغ لها يومه الجمعة، أن يكون منتوج ''الكاشير'' الخاص بها، مسؤولا عن وفاة سيدة تبلغ من العمر قيد حياتها 30سنة، وطفلتها البالغة من العمر قيد حياتها 6 سنوات، موضحة أن جميع المعطيات التي جاء في الخبر غير صحيحة.

وأوضحت الكتبية أن المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، قام بتحقيقات أكدت أن الباكتيريا المتسببة في التسمم لم تكن في ''الكاشير'' مشيرة إلى أن هذه المادة كانت في علبة للأغذية مكونة من الأليمنيوم.

وأشارت ''الكتبية'' إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، أعلن سابقا عن نتائج التحقيق التي توصل إليها، مشيرة إلى أن جميع منتوجاتها تحترم معايير الجودة والسلامة، موضحة أن ما نشر مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تعتمد على أي عنصر مادي، مؤكدة في الوقت ذاته قيامها بالإجراءات القانونية اللازمة لوقف نشر هذه المعلومات الكاذبة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الكتبية الكاشير المكتب الوطني للسلامة الصحية

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