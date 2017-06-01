 هذه هي التفاصيل الكاملة والمؤلمة حول وفاة طالبين مغربيين في السينغال ﻿
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هذه هي التفاصيل الكاملة والمؤلمة حول وفاة طالبين مغربيين في السينغال

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 16:55 هذه هي التفاصيل الكاملة والمؤلمة حول وفاة طالبين مغربيين في السينغال | مجتمع
هذه هي التفاصيل الكاملة والمؤلمة حول وفاة طالبين مغربيين في السينغال
علم لدى جمعية الطلبة المغاربة بالسينغال، أن طالبين مغربيين اثنين لقيا مصرعهما، الليلة الماضية في حادثة سير وقعت بالعاصمة دكار.

"شوف تيفي"+"و م ع"

علم لدى جمعية الطلبة المغاربة بالسينغال، أن طالبين مغربيين اثنين لقيا مصرعهما، الليلة الماضية في حادثة سير وقعت بالعاصمة دكار.

وقال رئيس جمعية الطلبة المغاربة بالسينغال، يوسف لطف الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الطالبين كانا يسيران على متن دراجة نارية بسرعة كبيرة قبل أن يصطدما بحاجز يفصل مساري طريق الكورنيش، مشيرا إلى أن أحدهما توفي بعين المكان في حين لفظ الآخر أنفاسه أثناء نقله إلى المستشفى الرئيسي في دكار.

وأضاف المصدر ذاته أن الطالبين (ه .أ) و(م. ر) المزدادين على التوالي بأسفي (سنة 1988) والرشيدية (سنة 1987)، كان يتابعان دراستهما بالسنة الخامسة تخصص طب الأسنان بكلية الطب والصيدلة وعلم الأسنان التابعة لجامعة الشيخ أنتا ديوب بدكار.

ويتابع نحو 850 طالبا مغربيا دراستهم بالسينغال في تخصصات تهم بالخصوص الطب والصيدلة والأسنان والهندسة.

‫شوف تيفي

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