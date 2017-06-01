بالفيديو..المحيط الأطلسي يلفظ جثة صياد بعد أيام من إختفائه بأكادير والمسؤولين ''آوت'' ﻿

لفظ المحيط الأطلسي جثة صياد ثلاثيني صبيحة اليوم الجمعة، بعد أيام من إختفاء شاب عازب كان يمارس هوايته المفضلة عبر الصيد بواسطة ''القصبة'' بمنطقة أيت تامر شمال مدينة أكادير.

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لفظ المحيط الأطلسي جثة صياد ثلاثيني صبيحة اليوم الجمعة، بعد أيام من إختفاء شاب عازب كان يمارس هوايته المفضلة عبر الصيد بواسطة ''القصبة'' بمنطقة أيت تامر شمال مدينة أكادير.



وحسب مصادر مطلعة، فالضحية إختفى عن الأنظار منذ مساء الثلاثاء الماضي، حيث قام أفراد من أسرته وأصدقائه بوضع شكاية عن إختفاء الضحية يوم الأربعاء الماضي، أثناء مزاولته لهوايته المفضلة وهي الصيد بالمنطقة الساحلية المعروفة بعلو أمواجها.



ووفق ذات المصادر، فالأبحاث التي أجريت منذ الأربعاء الماضي، كشفت بوجود عدد من الأشخاص بالقرب من موقع الحادثة، أكدوا رؤيتهم للشاب وهو يمارس الصيد يوم الثلاثاء مساءا قبل إختفائه، ما يرجح نظرية غرقه بعد تعرضه لموجة عالية بشكل مفاجئ.



وإستنادا لذات المصادر، قام سكان المنطقة بالإتصال بعناصر الدرك الملكي بأيت تامر، بعد العثور على الجثة ملقاة على الشاطئ، حيث حلت السلطات المختصة بعين المكان حوالي الساعة 10 صباحا، لكن المثير في الموضوع أن جثة الضحية مازالت إلى حدود هذه اللحظات محجوزة داخل سيارة نقل الأموات في حالة تحلل متقدم، بسبب تواجد مسؤولي سرية الدرك الملكي بأيت تامر منذ صباح اليوم في مهمة رسمية رفقة الوالي الجديد لأكادير الذي يزور إحدى المناطق الجبلية القريبة من مكان تواجد الجثة.



