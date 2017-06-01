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هام لأصحاب الباكالوريا الراغبين في ولوج الكليات

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 16:34 هام لأصحاب الباكالوريا الراغبين في ولوج الكليات | مجتمع
هام لأصحاب الباكالوريا الراغبين في ولوج الكليات
كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي في مذكرة لها، أن الدخول الجامعي لسنة 2016-2017، سيعرف بعض التغييرات فيما يخص روافد الجامعالت المغربية، وذلك في إطار التقسيم الجهوي الجديد الذي

"شوف تيفي"

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي في مذكرة لها، أن الدخول الجامعي لسنة 2016-2017، سيعرف بعض التغييرات فيما يخص روافد الجامعالت المغربية، وذلك في إطار التقسيم الجهوي الجديد الذي عرفته المملكة المغربية وتفعيلا للخطة الاستراتيجية 2016-2030 لوزارة التربية الوطنية.

وأوضحت المذكرة أن التغييرات الجديدة تهم جميع الحاصيلن على الباكالوريا بما فيهم حاملي شهادات الباكالوريا المهنية، حيث ستحدد روافد مختلف الجامعات حسب المسالك التي توفرها المؤسسات التابعة لها، مع الأخذ بعين الاعتبار التقسيم الجهوي الجديد كلما أمكن ذلك، موضحة أن الروافد تتشكل من الأقاليم والعاملات التي حصل فيها التلاميذ على شهادة الباكالوريا، أما بخصوص التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا من الثانويتين العسكريتين الملكيتين بالقنيطرة، وإفران، فإن على رؤساء الجامعات اتخاذ جميع التدابير لتسجيلهم بالمؤسسلات الجامعية التي يدخل إقليم سكنى والديهم فيها ضمن روافدها كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية رقم 1600٫12821 الصادرة في فاتح يونيو 2001.
وبخصوص عملية تسجيل الطلبة للموسم الدراسي المقبل، أفادت المذكرة أن رؤساء الجامعات مدعوون لاستعمال كل الامكانات المادية والمتوفر لديهم من أجل العمل على تقديم جميع المعلومات للتلاميذ الحاصيلن على الباكالوريا ومواجهة الطلب المتزايد للطبلة الراغبين في التسجيل ومساعدة التلاميذ على اختيار المسالك .

 

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