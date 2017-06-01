 نسبة نجاح المترشحين المكفوفين في امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2017 بلغت 93,75 بالمائة ﻿
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نسبة نجاح المترشحين المكفوفين في امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2017 بلغت 93,75 بالمائة

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 16:07 نسبة نجاح المترشحين المكفوفين في امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2017 بلغت 93,75 بالمائة | مجتمع
نسبة نجاح المترشحين المكفوفين في امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2017 بلغت 93,75 بالمائة
أفادت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب بأن عدد المترشحين المكفوفين المتمدرسين الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2017، بلغت 93,75 بالمائة، فيما بلغت نسبة المترشحين الأحرار 87,50

"شوف تيفي"+"و م ع"


أفادت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب بأن عدد المترشحين المكفوفين المتمدرسين الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2017، بلغت 93,75 بالمائة، فيما بلغت نسبة المترشحين الأحرار 87,50 بالمائة.

وأوضح بلاغ للمنظمة أن عدد الناجحين خلال دورة يونيو 2017 بلغ 75 مترشحا من أصل 80، فيما بلغ عدد الناجحين من المترشحين الأحرار 14 مترشحا من أصل 16 بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، مضيفا أن عدد المستدركين المتمدرسين بلغ 5 مترشحين، ومترشحا واحدا من الأحرار.

وأشار البلاغ إلى أن المعاهد التعليمية التي تمدرس بها المترشحون المكفوفون همت معهد محمد السادس لتربية وتعليم المكفوفين بتمارة، ومعاهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بكل من الدار البيضاء وفاس ومكناس ووجدة وبني ملال، ومعهد أبي العباس السبتي للمكفوفين بمراكش، ومعهد مولاي الحسن لتربية وتعليم المكفوفين بتارودانت. وأضاف أنه تم ترشيح المترشحين الأحرار لجهة الرباط-سلا-القنيطرة عن طريق المركز الاجتماعي التربوي سلا الذي كان يقدم لهم دروس الدعم والمواكبة طيلة السنة.

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المغرب شوف تيفي الناجحين الباكالوريا المرشحين الأحرار الدار البيضاء القنيطرة سطات

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