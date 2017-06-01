خطير..بعد سلا: البوليس طلق الرصاص على لص اعترض سبيل فتاة بالبيضاء ﻿

فتحت الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، صباح اليوم الجمعة ، وذلك لتوقيف شخصين قاما بتعريض سيدة للسرقة بالخطف تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

"شوف تيفي"



فتحت الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، صباح اليوم الجمعة ، وذلك لتوقيف شخصين قاما بتعريض سيدة للسرقة بالخطف تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن موظف شرطة يعمل بولاية أمن الدار البيضاء كان قد اضطر ، صباح اليوم في حدود الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة ، إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي لصد سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض ، ارتكبها المشتبه فيهما في حق سيدة كانت تجتاز أحد أزقة حي "البركة".

وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات الأمنية تتواصل بهدف توقيف المشتبه فيهما وإخضاعهما لإجراءات البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء .



