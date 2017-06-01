رسميا.. هؤلاء هم الملتحقون الجدد بأمانة حزب ''المصباح'' ﻿

صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها المنعقد مساء أمس الخميس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، على اقتراح عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب، بانضمام أربعة أعضاء لعضوية الأمانة

شوف تيفي



صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في اجتماعها المنعقد مساء أمس الخميس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، على اقتراح عبد الإله بن كيران الأمين العام للحزب، بانضمام أربعة أعضاء لعضوية الأمانة العامة بموجب النظام الأساسي للحزب.



وحسب الموقع الرسمي، فالأمر يتعلق بكل من عبد العزيز عماري النائب البرلماني وعمدة مدينمة الدار البيضاء، و مدير ديوان رئيس الحكومة السابق والحالي جامع المعتصم الذي يشغل في الآن نفسه عمادة مدينة سلا.



وتبقى المفاجأة الكبيرة، هي إلحاق رئيس حركة التوحيد والإصلاح سابقا وعضو الفريق النيابي للحزب حاليا محمد الحمداوي، إضافة إلى سعيد خيرون المدير العام لمؤسسة منتخبي حزب العدالة والتنمية.





