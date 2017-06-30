عاجل وبالفيديو والصور ..موقع إيراني معروف يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية وينشر صورا لجثته..وهذه هي حقيقة الصور ﻿

كشف موقع ''روسيا اليوم: قبل قليل من يومه الجمعة، أن موقع شبكة ''IRIB'' الإيرانية، نشر صورا قال إنها لجثة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أبو بكر البغدادي.

''شوف تيفي''

كشف موقع ''روسيا اليوم: قبل قليل من يومه الجمعة، أن موقع شبكة ''IRIB'' الإيرانية، نشر صورا قال إنها لجثة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أبو بكر البغدادي.

وأكدت ''روسيا اليوم'' أن الموقع الإيراني، عرض صورتين للبغدادي، حيا وميتا، وعنون مقاله بـ''وفاة البغدادي، وبداية نهاية حلم''.

وبين مقطع فيديو، تمكنت ''شوف تيفي'' من خلال البحث عن مصدر صور جثة البغدادي المنشورة عبر الموقع الإيراني، من التأكد أنها قديمة وقد تم نشرها سنة 2014 في العديد من المواقع العالمية على أنها كذلك صور لجثة زعيم التنظيم المذكور.