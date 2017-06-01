جديد ..باي باي الشارجورات...''البورتابلات'' غادي يبقاو ''يتشارجاو'' أربع مرات في السنة فقط ..وها كيفاش ﻿

ابتكر العلماء مادة جديدة تسمح للمعالجات باستهلاك طلاقة أقل بمقدار 100 مرة من النظم الحالية ما يتيح إمكانية شحن الهاتف مرة واحدة كل 3 أشهر في المستقبل.

''شوف تيفي''

ابتكر العلماء مادة جديدة تسمح للمعالجات باستهلاك طلاقة أقل بمقدار 100 مرة من النظم الحالية ما يتيح إمكانية شحن الهاتف مرة واحدة كل 3 أشهر في المستقبل.

وحسب يومية الاتحاد الاشتراكي في عددها الصادر يومه الجمعة فإن الباحثين في جامعان مشيغان وكورنيل، صمموا مادة لوتيفريرويك مغناطيسية كهربائية جديدة، وهي المادة التي تتكون من طبقات رقيقة من الذرات التي تشكل شريطا قطبيا مغناطيسيا يمكن أن يتحول من الإيجابي إلى السلبي باستهلاك مقدار بسيط من الطاقة.

ويمكن استخدام هذا المبدأ لنقل الرموز الثنائي، حيث يتم كتابة المعلومات في تسلسل رقمي وهذا يعني أن القدرة على إرسال واستقبال البيانات باستخدام النظم القائمة على أشباه المواصلات، التي تحتاج إلى تدفق كهرباء مستمر.

وقال راموراثي راميش مساعد مدير مختبر تكنولوجيا الطاقة في لورينس بريكلي الوطني إن ''الإلكترونيات حاليا خمسة في المائة من إجمالي الطاقة العالمية وهي أسرع مستهلك للطاقة''، ويمكن أن نستهلك الإلكترونيات من أربعين إلى خمسين من الطاقة العالمية بحلول العام 2030، لذا قد يؤثر ابتكار المعالجات الموفرة للطاقة بشكل كبير على استهلاك الطاقة العالمية.