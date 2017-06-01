 جديد ..باي باي الشارجورات...''البورتابلات'' غادي يبقاو ''يتشارجاو'' أربع مرات في السنة فقط ..وها كيفاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هام لأصحاب الباكالوريا الراغبين في ولوج الكليات | مجتمع

هام لأصحاب الباكالوريا الراغبين في ولوج الكليات

نسبة نجاح المترشحين المكفوفين في امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2017 بلغت 93,75 بالمائة | مجتمع

نسبة نجاح المترشحين المكفوفين في امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2017 بلغت 93,75 بالمائة

خطير..بعد سلا: البوليس طلق الرصاص على لص اعترض سبيل فتاة بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..بعد سلا: البوليس طلق الرصاص على لص اعترض سبيل فتاة بالبيضاء

فيديو مسرب من حفلة خاصة.. هيفاؤ وهبي بملابس مثيرة رفقة نجم هوليوود جوني ديب | ثقافة و فنون

فيديو مسرب من حفلة خاصة.. هيفاؤ وهبي بملابس مثيرة رفقة نجم هوليوود جوني ديب

لفتيت أثناء تنصيب ولاة الإدارة المركزية بالرباط...المسؤولية تتطلب الجدية ونكران الذات | بوليتيك

لفتيت أثناء تنصيب ولاة الإدارة المركزية بالرباط...المسؤولية تتطلب الجدية ونكران الذات

رسميا.. هؤلاء هم الملتحقون الجدد بأمانة حزب المصباح | بوليتيك

رسميا.. هؤلاء هم الملتحقون الجدد بأمانة حزب ''المصباح''

عاجل وبالفيديو والصور ..موقع إيراني معروف يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية وينشر صورا لجثته..وهذه هي حقيقة الصور | دولي

عاجل وبالفيديو والصور ..موقع إيراني معروف يعلن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية وينشر صورا

جديد ..باي باي الشارجورات...البورتابلات غادي يبقاو يتشارجاو أربع مرات في السنة فقط ..وها كيفاش | منوعات

جديد ..باي باي الشارجورات...''البورتابلات'' غادي يبقاو ''يتشارجاو'' أربع مرات في السنة فقط ..وها كيفاش

بن كيران يلزم الوزيرين اعمارة والرميد بالصمت إنتصارا لحامي الدين في إجتماع الأمانة العامة للبيجيدي | بوليتيك

بن كيران يلزم الوزيرين'' اعمارة والرميد'' بالصمت إنتصارا ''لحامي الدين'' في إجتماع الأمانة العامة

في الحاجة إلى صوت الحكمة... الوطن ينادينا جميعا

جديد ..باي باي الشارجورات...''البورتابلات'' غادي يبقاو ''يتشارجاو'' أربع مرات في السنة فقط ..وها كيفاش

بتاريــخ : 30 يونيو 2017 / 15:29 جديد ..باي باي الشارجورات...البورتابلات غادي يبقاو يتشارجاو أربع مرات في السنة فقط ..وها كيفاش | منوعات
جديد ..باي باي الشارجورات...''البورتابلات'' غادي يبقاو ''يتشارجاو'' أربع مرات في السنة فقط ..وها كيفاش
ابتكر العلماء مادة جديدة تسمح للمعالجات باستهلاك طلاقة أقل بمقدار 100 مرة من النظم الحالية ما يتيح إمكانية شحن الهاتف مرة واحدة كل 3 أشهر في المستقبل.

''شوف تيفي''

ابتكر العلماء مادة جديدة تسمح للمعالجات باستهلاك طلاقة أقل بمقدار 100 مرة من النظم الحالية ما يتيح إمكانية شحن الهاتف مرة واحدة كل 3 أشهر في المستقبل.

وحسب يومية الاتحاد الاشتراكي في عددها الصادر يومه الجمعة فإن الباحثين في جامعان مشيغان وكورنيل، صمموا مادة لوتيفريرويك مغناطيسية كهربائية جديدة، وهي المادة التي تتكون من طبقات رقيقة من الذرات التي تشكل شريطا قطبيا مغناطيسيا يمكن أن يتحول من الإيجابي إلى السلبي باستهلاك مقدار بسيط من الطاقة.

ويمكن استخدام هذا المبدأ لنقل الرموز الثنائي، حيث يتم كتابة المعلومات في تسلسل رقمي وهذا يعني أن القدرة على إرسال واستقبال البيانات باستخدام النظم القائمة على أشباه المواصلات، التي تحتاج إلى تدفق كهرباء مستمر.

وقال راموراثي راميش مساعد مدير مختبر تكنولوجيا الطاقة في لورينس بريكلي الوطني إن ''الإلكترونيات حاليا خمسة في المائة من إجمالي الطاقة العالمية وهي أسرع مستهلك للطاقة''، ويمكن أن نستهلك الإلكترونيات من أربعين إلى خمسين من الطاقة العالمية بحلول العام 2030، لذا قد يؤثر ابتكار المعالجات الموفرة للطاقة بشكل كبير على استهلاك الطاقة العالمية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي شحن الهاتف مشيغن كهربائية الطاقة المعدنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

شاهد بالفيديو | الموساد الإسرائيلي يعلن اختراع أحدث تقنيات عمليات التجسس.. تقنية كنا نراها في أفلام الخيال العلمي ! | منوعات

شاهد بالفيديو | الموساد الإسرائيلي يعلن اختراع أحدث تقنيات عمليات التجسس.. تقنية كنا نراها في أفلام الخيال العلمي !

مثير..تجنبا للتحرش الجنسي: تخصيص عربات في الطرامواي للنساء فقط | منوعات

مثير..تجنبا للتحرش الجنسي: تخصيص عربات في الطرامواي للنساء فقط

بالفيديو | شباب الحسيمة يباركون عيد الفطر لرجال الأمن بطريقتهم الخاصة | منوعات

بالفيديو | شباب الحسيمة يباركون عيد الفطر لرجال الأمن بطريقتهم الخاصة

احتاقرو حيت عندو دراجة شوفو شنو وقع | منوعات

احتاقرو حيت عندو دراجة شوفو شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو يوثق لحظة هدم أحد أقدم الكاريانات بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 31 دقيقة

فيديو يوثق لحظة هدم أحد أقدم الكاريانات بالبيضاء

حصري..الأستاذ المتهم باغتصاب تلميذاته بفاس بوجه مكشوف على شوف تيفي: هذه حقيقة اغتصابي لتلميذاتي وهذا ما قامت به سيدة منقبة | خارج البلاطو

حصري..الأستاذ المتهم باغتصاب تلميذاته بفاس بوجه مكشوف على شوف تيفي: هذه حقيقة اغتصابي لتلميذاتي وهذا ما قامت به سيدة منقبة

أخنوش في قلب بني عمار بإقليم الحسيمة يجتمع بساكنة المنطقة وأطرها بحضور السجلماسي لمناقشة آخر المستجدات لتطوير النشاط الفلاحي | مال و أعمال

أخنوش في قلب بني عمار بإقليم الحسيمة يجتمع بساكنة المنطقة وأطرها بحضور السجلماسي لمناقشة آخر المستجدات لتطوير النشاط الفلاحي

نجم المنتخب المغربي يوسف العربي يظهر في فيديو أغنية جديدة تجمع DJ Hamida وLartiste | قنوات أخرى

نجم المنتخب المغربي يوسف العربي يظهر في فيديو أغنية جديدة تجمع ''DJ Hamida'' و''Lartiste''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هام لأصحاب الباكالوريا الراغبين في ولوج الكليات | مجتمع
منذ 11 دقيقة

هام لأصحاب الباكالوريا الراغبين في ولوج الكليات

نسبة نجاح المترشحين المكفوفين في امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2017 بلغت 93,75 بالمائة | مجتمع

نسبة نجاح المترشحين المكفوفين في امتحانات البكالوريا برسم دورة يونيو 2017 بلغت 93,75 بالمائة

خطير..بعد سلا: البوليس طلق الرصاص على لص اعترض سبيل فتاة بالبيضاء | حوادث و حقوق

خطير..بعد سلا: البوليس طلق الرصاص على لص اعترض سبيل فتاة بالبيضاء

فيديو مسرب من حفلة خاصة.. هيفاؤ وهبي بملابس مثيرة رفقة نجم هوليوود جوني ديب | ثقافة و فنون

فيديو مسرب من حفلة خاصة.. هيفاؤ وهبي بملابس مثيرة رفقة نجم هوليوود جوني ديب

﻿ ﻿
أمس 15:36 GMT

عاجل..إعتقال البرلماني وتاجر المخدرات ''شعو'' بهولاندا وبداية إجراءات ترحيلة للمغرب

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.