بن كيران يلزم الوزيرين'' اعمارة والرميد'' بالصمت إنتصارا ''لحامي الدين'' في إجتماع الأمانة العامة ''للبيجيدي '' ﻿

إنضاف وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة إلى دائرة المغضوب عليهم من قبل زعيم حزب المصباح عبد الإله بن كيران، بعدما صرخ في وجهه مطالبا إياه بالصمت وعدم منع عضو الأمانة العامة للحزب عبد العالي

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إنضاف وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة إلى دائرة المغضوب عليهم من قبل زعيم حزب المصباح عبد الإله بن كيران، بعدما صرخ في وجهه مطالبا إياه بالصمت وعدم منع عضو الأمانة العامة للحزب عبد العالي حامي الدين من الكلام.



وأوضحت مصادر متطابقة، أن الوزيرين مصطفى الرميد وعبد القادر اعمارة، الأعضاء بالأمانة العامة للحزب، منعوا زميلهم عبد العالي حامي الدين، خلال إجتماع القيادة التنفيذية للحزب مساء أمس الخميس، من الإدلاء بموقفه حول الأوضاع الداخلية للحزب، التي حمل فيها المسؤولية مباشرة لمخرجات تشكيل الحكومة الحالية والقبول بدخول الإتحاد الإشتراكي.



وحسب ذات المصدر، فبعد تكرار عملية منع عبد العالي حامي الدين من الكلام، صرخ بن كيران في وجه كل من مصطفى الرميد وعبد العالي حامي الدين مطالبا إياهما بالصمت وترك زميلهم يعبر عن رأيه وسط ذهول الوزراء الحاضرين.





