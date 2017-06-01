السجن النافذ لمدير الموقع الإلكتروني ''ريف بريس'' ﻿

أدانت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة مساء أمس الخميس، مدير الموقع الإلكتروني ''ريف بريس'' الصحفي محمد الهلالي، بخمسة أشهر سجنا نافدا بعد جلسة محاكمة ماراطونية إمتدت إلى وقت متأخر من ليلة أمس.



بوليتيك

شوف تيفي



أدانت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة مساء أمس الخميس، مدير الموقع الإلكتروني ''ريف بريس'' الصحفي محمد الهلالي، بخمسة أشهر سجنا نافدا بعد جلسة محاكمة ماراطونية إمتدت إلى وقت متأخر من ليلة أمس.



وحسب مصادر مقربة من الموضوع، فقد وزعت المحكمة عقوبات حبسية يوم أمس بين إثنين من المعتقلين بلغت 18 شهرا، حيث تم الحكم على الصحفي محمد الهلالي ب 5 أشهر سجنا نافذا، فيما سنة واحدة ''12 شهرا'' لعبد الواحد الكموني أبرز نشطاء الحراك بمنطقة أيت قمرة.



وفي ذات السياق، ستنطلق بعد قليل جلسة محاكمة 44 معتقلا تم توقيفهم يوم عيد الفطر أمام المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، حيث تم تحديد جلستهم عشية اليوم الجمعة بعد عرضهم يوم أمس على وكيل الملك بذات المحكمة، تزامنا وحفظ المتابعة القانونية ضد موقوفين آخرين بينهم أربعة ينحذرون من مدينة بركان تنقلوا يوم عيد الفطر للحسيمة للمشاركة في الإحتجاجات.





