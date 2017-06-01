فيديو جد مرعب من حي أناسي بالبيضاء..معركة بالسيوف ترعب المغاربة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة دخول مجموعة من الأشخاص في معركة بواسطة الأسلحة الكبيرة من الحجم الكبير ''السيوف''.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد خطير، يظهر لحظة دخول مجموعة من الأشخاص في معركة بواسطة الأسلحة الكبيرة من الحجم الكبير "السيوف".

وحسب ناشري هذا الفيديو فإن تفاصيله، جرت أول أمس الأربعاء بحي أنانسي بالبيضاء، حيث دخل مجموعة من الشباب في معركة دامية بسبب تصفية للحسابات استخدموا خلاها الأسلحة البيضاء.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن صدمتهم الكبيرة وأيضا عن تخوفهم الشديد، مؤكدين أن حي أناسي والمناطق المحيطة به، أصبحت في الآونة الأخيرة مرتعا للخارجين عن القانون بسبب انتشار المخدرات.